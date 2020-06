“Navi mute. Il mistero sulla scomparsa del Capitano Natale De Grazia”: un libro di Giampiero Cazzato e Marco Di Milla

A 25 anni dalla scomparsa del Comandante Natale De Grazia, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, nato a Reggio Calabria nel 1956, è stata realizzata un’iniziativa editoriale che ripercorre la vita, le indagini e il mistero attorno alla scomparsa di una figura carismatica e coraggiosa che ha racchiuso, nella sua breve ma intensa ed appassionata esistenza, tutti quei valori che identificano gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera: l’amore per il mare, il sentimento di giustizia, l’impegno verso la collettività.

Il libro, edito da Edizioni All Around, con l’introduzione del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e la prefazione del Comandante generale, Ammiraglio Giovanni Pettorino, è stato scritto a quattro mani dai giornalisti Giampiero Cazzato e Marco Di Milla, quest’ultimo Sottuficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il libro racconta non solo le fasi più importanti dell’inchiesta sulle “navi a perdere” e sul traffico di rifiuti radioattivi nel Mediterraneo, ma anche e soprattutto l’uomo De Grazia, attraverso il vivo ricordo della moglie Anna Vespia e le voci di tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto. Se ne ricava il ritratto di un uomo perbene, di un ufficiale con un profondo senso della giustizia e dello Stato. Un eroe, nel senso più vero e profondo della parola.

“I lettori si accorgeranno – scrive l’Ammiraglio Pettorino nella sua prefazione - che la vita del comandante De Grazia è molto più che un esempio. La sua è una straordinaria testimonianza di coraggio, di umiltà e volontà. Una testimonianza che silenziosamente continua a ispirare il nostro pensare e, soprattutto, il nostro agire, sempre più rivolto a proteggere gli interessi del mare e dell’ambiente.

Il libro - il primo di una collana editoriale intitolata “Storie di mare” curata dall’Ufficio Comunicazione del Comando Generale – può essere acquistato nelle librerie e su tutte le principali piattaforme di distrubizione on line, sia su carta al prezzo di Euro 16,00 che in versione ebook al costo di Euro 8,99.