Cos’è il CBD oil e da dove deriva? La guida facile

La cannabis è una pianta complessa con più di 400 composti chimici, ma i due cannabinoidi più diffusi sono il tetraidrocannabinolo, o THC, e il cannabidiolo o il CBD - e sono i composti responsabili dell'aumento della diffusione della cannabis all’interno della comunità medica.

Mentre il THC è il composto che ha proprietà psicoattive, il CBD è emerso come un elemento interessante che non garantisce il potenziale alterante che invece il THC fornisce.

CBD derivato dalla canapa contro CBD derivato dalla marijuana (cannabis)

Il CBD si trova sia nella canapa che nella marijuana, che sono entrambe varietà della pianta di Cannabis sativa. La pianta di cannabis ha due sottospecie principali, Cannabis indica e Cannabis sativa. Ma mentre la canapa è stata allevata in modo selettivo per rimuovere quasi completamente il cannabinoide THC, la varietà di marijuana può contenere fino al 30% di THC.

A differenza del CBD derivato dalla canapa, che viene venduto al banco, il CBD derivato dalla marijuana richiede una prescrizione medica e viene venduto in dispensari regolamentati e autorizzati (a seconda delle leggi dello stato) e utilizzato per condizioni specifiche.

La cannabis usata per scopi medici (cioè, derivata dal CBD dalla marijuana) ha raggiunto una meritata notorietà, con applicazioni terapeutiche che vanno dal trattamento della nausea associata alla chemioterapia al miglioramento degli spasmi muscolari correlati alla sclerosi multipla.

I potenziali benefici terapeutici del CBD, derivati ​​sia dalla canapa che dalla marijuana, comprendono la riduzione del dolore e dell'infiammazione, la riduzione dell'ansia e il miglioramento del sonno.

L'ansia e il sollievo dallo stress, infatti, sono i motivi più comuni per cui le persone si rivolgono alla cannabis, secondo un sondaggio che ha coinvolto quasi 8000 utenti della pianta.

Il CBD calma il sistema nervoso lavorando sui neurotrasmettitori che regolano le cellule nervose nel nostro cervello, chiamati recettori GABA.

Rilievo d'ansia ai tempi di Covid-19

In effetti, un sondaggio più recente che esamina gli atteggiamenti e il comportamento dei consumatori durante il "distanziamento sociale" forzato di Covid-19 ha rivelato che le persone si sono rivolte alla cannabis e al CBD come un modo per far fronte alla pandemia di Covid-19. In particolare, tra la popolazione generale, il 10% utilizza cannabis e il 5% utilizza CBD.

Le persone che vivono con ansia correlata al coronavirus a causa della paura della propria salute o della salute dei propri cari, isolamento, intrappolamento dalla quarantena, una routine interrotta o semplicemente incertezza del futuro potrebbero rivolgersi al CBD come uno strumento utile per superare questo difficile periodo.

Naturalmente, il trauma degli operatori sanitari in prima linea è un altro aspetto della pandemia che richiede ansia e sollievo dal dolore, in cui il CBD può essere un gradito intervento sullo stile di vita.

Gli studi hanno anche rivelato che il CBD può essere un composto di scelta per coloro che lottano con la tossicodipendenza e potrebbe anche avere il potenziale per aiutare i tossicodipendenti da oppiacei a evitare una ricaduta attraverso la riduzione del desiderio e dell'ansia.

