Allenarsi a casa con il coronavirus? Due strumenti sportivi indispensabili

La scorsa primavera è stato uno dei periodi più complessi per la maggior parte delle persone del mondo a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus e che ci ha costretti a stare chiusi in casa, con tutte le conseguenze del caso sia dal punto di vista psicologico ma anche fisico.

Molte persone per mantenere il loro fisico sono state costrette a rivalutare i benefici dell’allenamento domestico non potendo andare in palestra o in piscina o a fare qualunque attività sportiva.

Ora lo sport all’esterno sta piano riprendendo sia a livello amatoriale che agonistico:per esempio in questi giorni si sta dibattendo su una delle gare di ciclismo più importante di Italia e cioè quella che ogni anno si svolge a Sanremo.

Quest’anno è stata rimandata in primavera per ovvi motivi e si sta cercando di piazzarla in un calendario fittissimo di avvenimenti:le ultime indiscrezioni parlano di organizzarla a Ferragosto, decisione che sta suscitando tante polemiche.

Ma al di la di questo lo sport all’esterno sta riprendendo ma questo non vuol dire che non si debba continuare ad allenarsi a casa, anche perché per molte persone risulta indispensabile per via di impegni familiari come nel caso delle madri con figli piccoli.

Risulta quindi importante conoscere un elenco di prodotti per lo sport , che possono essere utili per l’allenamento. Noi parleremo di due che ci sembrano particolarmente importanti.

Tapis roulant: come usarlo al meglio

Il tapis roulant è quello che strumento, il cosiddetto “rullo” che ci permette di fare corse e o passeggiate sul posto, facendo sessioni aerobiche intense che ci aiuteranno a perdere molte calorie, a lavorare sui muscoli delle gambe, a tonificare tutto il corpo, a migliorare le nostre funzioni cardiache, a riscaldarci prima degli esercizi successivi.

Molto importante per arrivare agli obiettivi sopra è il pannello di controllo: prima di iniziare ogni sessione di allenamento, avremo bisogno di impostare un programma(in molti attrezzi esistono programmi preimpostati)in base non solo ai risultati che vogliamo ottenere ma anche in baso al livello di forma nel quale ci troviamo al momento.

Esistono varie possibilità che ci permettono di fare brevi sessioni di corsa, alternate magari a delle passeggiate più leggere e defatiganti, con livelli di velocità e di pendenza diversi.

Per avere la certezza di svolgere l’allenamento in maniera corretta, fondamentale per ognuno di noi sarà avere una buona impugnatura delle barre laterali, mantenere una postura “da corsetta”, nella migliore delle ipotesi muovere tutto il nostro corpo in armonia, senza mai dimenticarsi di avere una buona respirazione.

All’interno di una sessione di allenamento in palestra, è consigliabile usare lo strumento all’inizio o alla fine dell’allenamento stesso.

Di sicuro non tarderemo a vedere degli ottimi risultati non solo a livello fisico, di fiato, di resistenza, di definizione dei muscoli delle gambe ma anche a livello di sfogo psicofisico magari dopo una giornata di lavoro lunga e stressante.

Ci sembra utile sottolineare che la buona qualità del processo con l’attrezzo, dipenderà anche da che modello di tapis roulant decideremo di comprare(il range di prezzi è vasto).

Manubri: a cosa servono?

Questo strumento è molto apprezzato sia dagli uomini che dalle donne che vogliono allenarsi a casa in primis perché sono molto comodi e poco ingombranti:quindi nel caso in cui una o più persone abitano in un ambiente piccolo i manubri saranno perfetti perché non andranno a occupare tanto spazio.

Nel periodo del coronavirus molte persone seguivano dei canali su Instagram o su youtube all’interno dei quali molti personal trainer proponevano dei programmi di allenamento personalizzato e tra gli strumenti più usati c erano proprio i manubri.

Questi ultimi sono molto utili per tonificare al meglio sia i pettorali che le braccia, ma anche le spalle e i dorsali:inoltre sono abbastanza economici(anche se dipende chiaramente dalla marca e dal modello) e possono essere portati facilmente appresso anche in caso di traslochi o viaggi.

Per quanto riguarda il modello uno dei più richiesti dagli sportivi più esperti è sicuramente il manubrio in neoprene:questo materiale è abbastanza ruvido e rende lo strumento un po’ meno scivoloso e soprattutto chi lo prenderà lo avvertirà più morbido al tatto.

Il vantaggio principale sarà una presa più sicura e anche un rischio minore di calli nelle mani.