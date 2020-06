“Come lavorare in Francia - Appalti Pubblici”, il 18 giugno seminario online con Confartigianato

La Confartigianato della provincia di Imperia ha organizzato, per giovedì 18 Giugno dalle ore 17 alle 19, un seminario formativo dal titolo “Come lavorare in Francia - Appalti Pubblici”. L’iniziativa, che si svolgerà in modalità Webex, è dedicata principalmente alle imprese di edilizia, impianti, metalmeccanica e legno.



Dopo l’introduzione del Presidente di Confartigianato Imperia, prenderà la parola l’ Avv. Nicola Durazzo (Studio Durazzo Pellizzaro, Torino) che tratterà il tema delle analogie e differenze negli appalti pubblici tra Italia e Francia. In particolare sarà approfondita la legislazione francese per poter affrontare il mercato transalpino ed i requisiti di partecipazione ai bandi con i criteri di aggiudicazione. Successivamente interverrà l’ Avv. Aldo Sevino (Studio ASEA, Lione) che analizzerà le possibilità di partecipare ad una gara nell’ambito di un “groupement” o in veste di subappaltatore. Saranno quindi esaminati i vari passi: dalla presentazione diretta, in raggruppamento o in subappalto dell’offerta, alla definizione di “groupement” e di subappalto, dall’illustrazione dei vari tipi “groupement” e dei suoi vantaggi, affrontando anche i limiti quantitativi del subappalto e la garanzia del pagamento diretto da parte del Committente.



In chiusura spazio alle domande delle imprese collegate in webex. "Per ricevere il link per partecipare all’incontro in video collegamento è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/352636 o inviando una mail agli indirizzi ventimiglia@confartigianatoimperia.it oppure rizzi@confartigianatoimperia.it" - ricordano dall'associazione di categoria.