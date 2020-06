Il comitato di quartiere di Bevera ci ha scritto per ringraziare l’Amministrazione comunale di Ventimiglia che oggi ha dato il via ai lavori per lo sfalcio dell’erba come lo stesso comitato aveva più volte chiesto:

“Auspichiamo che presto abbiano inizio quei lavori, volti a migliorare la vivibilità e la sicurezza della frazione, dei quali si era concordata l’esecuzione a seguito del sopralluogo svolto alla presenza dei rappresentanti del comitato e dell’amministrazione comunale”.