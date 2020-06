Sanremo 20 marzo 1986, in porto la nave "Garibaldi" alla sua prima missione

A Sanremo il 20 marzo 1986 la Portaelicotteri “Garibaldi” inaugura la sua prima missione, attraccando per la prima volta nella rada del porto. Una magnifica occasione per visitare la più piccola portaelicotteri del mondo. Con la nave Dea Diana, l'Associazione Marinai d'Italia della sez.di Sanremo, presieduta allora dall'indimenticabile cav. Mauro Viani, (storico presidente e fondatore dei Marinai d’Italia di Sanremo, e Cavaliere per Ordine Militare e Console del Mare), con tutti i soci e amici simpatizzanti, andranno a visitare la nave, accolti dal Comandante che illustrerà la grande tecnologia che l'industria Italiana ha fatto nel costruire la nave "Garibaldi".

Con il Cav. Viani, parteciperanno molte persone di Sanremo, tra cui il compianto giornalista e presidente della "Famija Sanremasca" Gino Guglielmi. Vediamo insieme questo documento storico con riprese originali, di Roberto Pecchinino, mai trasmesso da nessuna televisione. Preparatevi, perchè andiamo tutti a visitare la nave "Garibaldi"...un'altra piccola perla dell'immenso tesoro video-fotografico che ci regala " Sanremonews e l'archivio Pecchinino"