Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 nel Principato di Monaco: un solo ricoverato in ospedale

Nessun nuovo caso positivo di Covid-19è stato registrato oggi nel Principato di Monaco. Al momento, quindi, il bilancio delle persone contagiate si attesta a 99. Il totale dei guariti è di 93 persone. Una persona è ricoverata in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Non tutte le persone sottoposte a test e ricoverate sono residenti nel Principato.

A stasera non ci sono più pazienti seguiti dal centro di monitoraggio domiciliare che supporta dal punto di vista medico le persone con pochi sintomi.