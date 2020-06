Il ventimigliese Filippo Bistolfi scelto da Forza Italia nazionale come nuovo responsabile dei rapporti con gli enti locali (Foto e Video)

Il ventimigliese Filippo Bistolfi, volto noto della politica locale e nazionale, è stato scelto da Forza Italia nazionale come nuovo responsabile dei rapporti con gli enti locali. L’annuncio è arrivato oggi in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del coordinatore regionale Carlo Bagnasco e del responsabile provinciale del partito Simone Baggioli. Presenti anche alcuni sostenitori e rappresentanti di zona degli ‘azzurri’.

“È una grande soddisfazione, ringrazio gli onorevoli Gasparri e Mulè oltre all’amico e coordinatore Carlo Bagnasco oltre a Simone Baggioli e le persone che hanno creduto in me - ha dichiarato ai nostri microfoni Filippo Bistolfi - sarà un’incarico di grande responsabilità che mi impegnerà moltissimo in un territorio che deve sempre essere a stretto contatto con la politica. Forza Italia è un partito che vuole tornare ad essere fortemente presente tra la gente e rappresentato da persone credibili. Da qui si parte con un impegno a favore di Giovanni Toti e a favore di Forza Italia, partito moderato da sempre vicino alle esigenze di chi crea lavoro e ricchezza”.

E la candidatura alle regionali? “Non sono io che mi candido, ma il partito che sta cercando la mia candidatura con insistenza - risponde Bistolfi - sono primo dei non eletti in Regione, ho ottenuto oltre 2 mila preferenze personali e sento forte questa responsabilità. Se ci sarà un progetto politico serio scenderò di nuovo in campo per dare il mio contributo”.

Durante la conferenza stampa per la nuova nomina di Filippo Bistolfi, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco ha dichiarato: “È un incarico che valorizza Filippo Bistolfi, tramite l’On. Maurizio Gasparri abbiamo ottenuto un incarico che gli dà la possibilità di muoversi sul territorio. Stiamo ricostruendo Forza Italia con enorme difficoltà, ma c’è entusiasmo, stanno rientrando le persone. Abbiamo ottenuto 550 nuovi iscritti in tre giorni e stiamo aprendo le nuove sedi, una delle quali a Ventimiglia. Sono un convinto sostenitore di Silvio Berlusconi e il presidente ha questa linea: esperienza e responsabilità. Non sono totiano, ma sono corretto e oggi Toti è il presidente della coalizione, scelto dalla coalizione. La Liguria non deve essere un problema per Berlusconi. Con Toti bisogna essere determinati, dobbiamo far pesare la nostra forza al coordinatore. Colpendo Toti si rischia di colpire Forza Italia. Abbiamo la fortuna di avere una zona molto propensa a votare Forza Italia, questa zona mi piace e abbiamo l’occasione di dare un segnale forte. Serve una grande coalizione nella quale poi ognuno faccia il proprio percorso”.

“Vorrei ringraziare Carlo Bagnasco per la sua presenza sul territorio, è venuto più lui in due mesi che Biasotti in 5 anni - ha proseguito il coordinatore provinciale, Simone Baggioli - Forza Italia è uscita dalle elezioni di Sanremo con un 5%, mi è stato conferito questo incarico e l’ho accettato con grande entusiasmo insieme ad altri amici che hanno appoggiato la mia attività. Da lì abbiamo creato una squadra ed è stato un lavoro molto curato nei dettagli, oggi siamo a metà dell’opera. Le squadre di Ventimiglia, Sanremo e Imperia sono state create, ora lavoreremo su Taggia, poi abbiamo dato vita ad ‘Azzurro Donna’ e stiamo creando anche una squadra giovani su scala provinciale. Un lavoro molto bello, mi sto divertendo, chi fa politica lo deve fare per passione e la squadra sta iniziando ad avere la propria forza. Sono certo in provincia di Imperia avremo un attimo risultato alle elezioni regionali che spero non siano prima di ottobre. Toti sarà il nostro governatore candidato alla presidenza, purché nella scelte che farà dovrà tenere conto del peso in crescita che ha la Forza Italia attuale, deve essere considerata, ha un consenso elettorale che in entrambe le coalizioni è l’ago della bilancia. Vogliamo confrontarci con questa amministrazione regionale che non è stata così vicina alle nostre esigenze, serve una maggiore condivisione, meccanismi di scelte nei quali Forza Italia possa dire la propria. Non sono contro Toti, ma penso che l’azione politica di Forza Italia nei suoi confronti debba essere fatta con maggior polso”.