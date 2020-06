Politica |

Elezioni regionali, a '2 ciapetti con Federico' ospite Alessandro Piana (Lega): "Pronto a ricandidarmi"

Il presidente del consiglio regionale ha parlato degli obiettivi del partito nel ruolo di leadership nel centrodestra, della situazione della Lega a Sanremo e dei problemi autostradali che creano un grave danno al turismo della Liguria.

Alessandro Piana

“Sono pronto a candidarmi di nuovo. Non sono mai stato messo in un listino e, a dir la verità, non l’ho mai voluto. Sono abituato a correre e a cercare la conferma porta a porta”. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana (Lega) intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’. Durante l’intervista si è infatti parlato delle prossime elezioni regionali, per le quali non ci sono ancora certezze sulla data di svolgimento. Due dei tre posti nella lista della Lega in provincia di Imperia, in base a quanto detto già da tempo dal presidente Giovanni Toti sul candidare tutti gli uscenti, sembrano essere già occupati con il vicepresidente della Regione Sonia Viale e lo stesso Alessandro Piana. “Per quanto riguarda il terzo candidato ci sono diversi nomi che devono essere vagliati – ha detto - l’ultima parola spetterà poi al nostro segretario regionale on. Rixi”. Quali gli obiettivi della Lega? “La volta scorsa, con il 20,5% su base regionale, siamo stati il primo partito della coalizione – ha analizzato il presidente del consiglio regionale - oggi siamo tra 25% e 27%, risultato che ci confermerebbe con un ruolo di leadership nel centrodestra”. Piana ha poi parlato anche della particolarissima situazione della Lega a Sanremo, scesa da 4 ad 1 consigliere comunale in un solo anno, e del problema dei collegamenti autostradali che, tra code e disagi, creano un grave danno al turismo della Liguria. Guarda la video intervista: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

