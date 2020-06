Sanremo: inizia la nuova stagione delle gite organizzate presso Villa Santa Clotilde

Ogni giovedì, a partire da oggi 11 giugno 2020, l’educatrice in forza alla Villa S.Clotilde, Chiara Maffei, organizzerà gite di mezza o intera giornata per le persone ospitate, presso mete richieste da loro stesse. La prima comitiva ha visitato il Santuario della Madonna delle Porrine, il Cimitero e la passeggiata di Ospedaletti.



“Rispettando rigorosamente le normative - spiegano dall'Istituto -, è stato bello riprendere in mano la propria vita e tornare alla libertà di sempre, in allegria e condivisione.

Villa S. Clotilde è una struttura che offre camere con splendida vista mare per persone autosufficienti sia in residenzialità a lungo termine, sia temporaneamente per esigenze vacanziere. L’attività di animazione (che offre, oltre alle gite, anche sedute individualizzate o collettive di stimolazione cognitiva, convenzioni con enti culturali, e in genere momenti di svago in compagnia) è compresa nella retta e rivolta a tutti”.