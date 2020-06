Sanremo: degrado per rifiuti sbattuti ovunque, un lettore invia alcune foto: "Scempio non solo in piazza Sardi"

In riferimento alla notizia del degrado in piazza Sardi pubblicata questa mattina, un lettore ci tiene a precisare che anche in altre zone della città si registra il conferimento ‘selvaggio’ dei rifiuti. A supporto della sua affermazione ci invia anche una serie di foto dove si può individuare un tratto di via San Francesco e la zona in fondo a via Pietro Agosti dove i gabbiani hanno contribuito allo scempio.