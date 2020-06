CALCIO, UFFICIALE. L'IMPERIA E' IN SERIE D, LE RETROCESSIONI SARANNO STABILITE DAL NUMERO PREVISTO DA OGNI COMITATO REGIONALE

Un comunicato pubblicato nella serata odierna ha scosso il mondo dilettantistico.

Di fatto la Lnd, recependo le direttive del Consiglio Federale, ha dato il via libera alle quattro retrocessioni dalla D in Eccellenza.

Ma c'è di più. E' stato dato il via libera per la promozione della capoclassifica (l'Imperia quindi è ufficialmente in Serie D), mentre per quanto concerne le retrocessioni, si legge: "Saranno retrocesse al campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza".

Resta da capire quindi se retrocederà solo l'ultima classificata, oppure se il parco verrà allargato fino alla quartultima (come previsto in caso di tre retrocessioni dalla Serie D di formazioni liguri).

A tal proposito, però, la Lnd pare aprire a una sorta di delega ai Comitati Regionali. Si legge infatti: "In considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà della Lnd di valutare situazione di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livelli Regionali".

Bisognerà aspettare però domani per avere un quadro davvero preciso della situazione.

Tale decisioni, sarebbero dovute essere discusse nel Consiglio Nazionale della LND previsto domani, ma a quanto pare la Federazione ha accelerato i tempi.

Per quanto concerne invece il ripescaggio delle seconde classificate (il Sestri Levante nella nostra regione), si legge: "all'eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico in Serie D, dovrà tenersi conto delle società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra".

Leggendo queste righe, verosimilmente, sarà presa in considerazione la media punti.