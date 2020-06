Ventimiglia: il Consigliere di opposizione D'Eusebio punta il dito contro l'Amministrazione "Tanti errori"

“Ci sono ancora numerosissime spiagge ancora piene di rifiuti e legna, con enormi cumuli di materiale, dove tra l'altro vige il divieto di accesso per ancora una settimana (ricordo che nei comuni limitrofi le spiagge sono state già ripulite da tempo). Il mercato del venerdì aprirà solo questa settimana quando, anche in questo caso, gli altri comuni avevano aperto da tempo, causando ulteriori danni a tutto il tessuto commerciale cittadino”.

Interviene duramente il Consigliere comunale di opposizione a Ventimiglia, Massimo D’Eusebio, puntando l’indice contro l’Amministrazione comunale frontaliera rea, a suo parere, di gravi errori. “Gli aiuti finanziari ai commercianti – prosegue D’Eusebio - sono ancora praticamente inesistenti: è di pochi giorni fa la notizia di uno stanziamento di 250 mila euro da parte del comune di Sanremo come contributo affitto, da noi quasi nulla. E’ stata festeggiata la riapertura dei giardini ‘Tommaso Reggio’ restaurati, ma hanno dimenticano di averci messo ben 8 mesi per eseguirli (infatti la tempesta che ha causato la caduta di un pino e la successiva chiusura dei giardini è dell'ottobre 2019) ma soprattutto non sono stati resi totalmente accessibili ai diversamente abili”.

“Senza dimenticare – termina - che bastano poche ore di pioggia per rendere inagibili alcune strade cittadine a causa dei tombini sporchi. Mi chiedo, ma ad aprile non ci doveva essere la tanto sbandierata riapertura del parcheggio alla foce del Roya?”