Ventimiglia: dichiarazioni del Consigliere D'Eusebio, l'Amministrazione "Non ha detto nulla di vero"

“Non serve replicare al consigliere di opposizione D'Esusebio perchè non ha detto nulla di vero. Abbiamo solo capito che oltre piacere a lui, a noi no, i marciapiedi rotti, non vede i lavori fatti per la città di Ventimiglia, che in pochi mesi della nostra amministrazione ha già cambiata in meglio la sua immagine”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione comunale di Ventimiglia, in risposta al Consigliere di opposizione Massimo D’Eusebio. “I cittadini lo vedono – prosegue - lui no, ma ci sta deve fare opposizione! Nei cinque anni precedenti dov'era? Si lamenta delle spiagge, dove entro due giorni saranno finiti i lavori che stiamo facendo per migliorarle e che saranno belle, pulite e ordinate. La stagione balneare inizia il 15 giugno e noi saremo pronti e le nostre spiagge saranno presto anche sorvegliate in modo da garantire il distanziamento sociale e la tranquillità di chi vuole andare al mare”.

“Si lamenta poi che la maggioranza discuta su argomenti importanti per il futuro della città? La maggioranza – sottolinea l’Amministrazione frontaliera - è formata da una coalizione di tre partiti e due liste civiche. Non dobbiamo pensare sempre allo stesso modo, noi ci confrontiamo, liberamente e democraticamente. Mi dispiace per lui ma noi siamo orgogliosi delle differenze e dello scambio di opinione tra noi. Le maggioranze bulgare sono tipiche dell'estrema sinistra a cui appartiene D'Eusebio”.