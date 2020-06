Sanremo: ok della giunta alla convenzione per l’area ex Sati, la soddisfazione del consigliere comunale Umberto Bellini

Il consigliere comunale Umberto Bellini interviene in merito alla convenzione firmata oggi dalla giunta matuziana per la riqualificazione dell’area ex Sati in zona Foce.

Scrive Bellini: “È apparsa oggi sulle pagine locali di alcuni quotidiani che dopo circa 40 anni si è sbloccata la vicenda relativa alla sistemazione dell’area ex Sati in zona Foce. È stato trovato infatti l’accordo tra proprietà e amministrazione comunale che permetterà così di porre fine ad un degrado che penalizzava un intero quartiere e l'ingresso della nostra città. Come cittadino ne sono ovviamente felice ed ancora maggiormente lo sono come amministratore pubblico: risale infatti al giugno del lontano 1995 (primo mio atto da consigliere comunale) una interpellanza nella quale chiedevo che l'area ex Sati venisse espropriata per pubblica utilità e venisse quindi realizzata una piazza sagrato per la chiesa, parcheggi interrati e venisse modificata la viabilità dirottandola su via Tivoli”.

“Purtroppo la mia iniziativa rimase lettera morta per arrivare quindi ai giorni nostri - prosegue Bellini - quando l’amministrazione Biancheri fa diventare realtà quel mio (e di tutta Sanremo ) desiderio ed auspicio. Ed altri importanti interventi, rimasti per anni nel libro dei sogni della nostra città, sono stati realizzati sotto l'impulso del sindaco Biancheri, interventi dei quali ho sempre sentito parlare durante la mia lunga esperienza amministrativa: la ristrutturazione del mercato annonario, l'acqua corrente a San Romolo, la rotonda alla Foce, il prossimo rifacimento del porto, la prossima realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Eroi con sistemazione della stessa, il prossimo termine dei lavori al parco Alfano, anche quelli rimasti bloccati per anni. Spero quindi che grazie a questi interventi ed alla futura lungimirante e proficua attività di tutta l’amministrazione comunale la nostra Sanremo ritorni ad essere quella città di cui si andava tanto orgogliosi”.