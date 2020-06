Sanremo: dopo decenni di attesa c'è un futuro per l'ex area Sati, la giunta approva la convenzione per costruire abitazioni, 70 posti auto e un ‘polmone’ verde (Foto)

Dopo 40 anni di attesa c’è finalmente un futuro per l’ex area Stai in zona Foce. La giunta riunitasi questa mattina a Palazzo Bellevue ha approvato la convenzione che porterà alla costruzione di abitazioni, posti auto (se ne prevedono 70) e un ‘polmone’ verde per il quartiere.

L’ex deposito dei bus era una macchia nella zona da ormai decenni, tra promesse mai mantenute e progetti che non hanno visto la luce. La firma della convenzione segna una seconda vita per un’area che diventerà funzionale alla vita del popoloso quartiere. Una zona vivibile, abitabile e utile a tutti per via dei circa 70 posti auto a rotazione dai quali il Comune incasserà il 20% delle tariffe oltre ai circa 200 mila euro di oneri di urbanizzazione.