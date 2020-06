Badalucco, il sindaco ospite del punto stampa della regione scherza su Di Caprio: "Volevamo un testimonial per l'estate e abbiamo pensato facesse al caso nostro"

“Dovevamo scegliere un testimonial e abbiamo pensato che Leonardo Di Caprio potesse fare al caso nostro per l'estate”. Ha scherzato così Matteo Orengo, sindaco di Badalucco, ospite questa sera del consueto punto stampa sul coronavirus organizzato da regione Liguria.



Orengo è stato scelto come ospite perché il piccolo paesino della valle Argentina è balzato agli onori della cronaca nelle ultime ventiquattro ore perché la star di Hollywood Leonardo Di Caprio è stata immortalata mentre, all'uscita da Eataly Los Angeles, tra i prodotti acquistati nel suo carrello spiccava una latta di olio Roi, il celebre marchio proveniente proprio da Badalucco. (QUI)



Orengo ha poi affrontato il tema delle riaperture, spiegando di essere d'accordo con quanto richiesto dal presidente delal regione Giovanni Toti, che ha spinto sulla ripartenza. “Abbiamo attraversato un periodo difficile e Buio, ma sono d'accordo con Toti sulla necessità di riaprire e ripartire, perché i nostri imprenditori e i nostri commercianti hanno necessità di sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno”, ha detto il sindaco.



“Abbiamo attraversato tre mesi terribili, ora è giusto riprendere il cammino”, ha aggiunto il sindaco ricordando la scelta di posticipare all'anno prossimo la cinquantesima sagra dello stoccafisso, saltata quest'anno proprio per l'emergenza coronavirus.