Sanremo: da domani l'estate 'Open Time' del ristorante Buca Cena comincia all'ora dell'aperitivo

La cornice unica della Riviera, tra l'azzurro di cielo e mare e il verde di prati e ulivi, ospita il Buca Cena Open Time, presso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. Il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 18:30 in avanti, il Ristorante Buca Cena a Sanremo rilassa il tuo fine settimana con l'Open Time più affascinante della Riviera.

Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Si parte domani, aspettando l'arrivo dell'estate con gli amici, con i colleghi o con gli altri golfisti del circolo, sorseggiando bevande delicate e deliziosi stuzzichini in salsa ligure, assaporando tutto il gusto di un momento di relax in totale sicurezza. Il distanziamento al Buca Cena è garantito dall'inizio alla fine, partendo dall'ampio parcheggio per arrivare alla sala (o alla terrazza).

Le sere d'estate del Buca Cena, infatti, iniziano all'ora dell'aperitivo ma non finiscono: dal giovedì alla domenica è possibile regalarsi un aperitivo o lasciarsi ingolosire da una cena, oppure chiedere un piatto o un dessert in aggiunta all'aperitivo, per farsi sorprendere dall'offerta gastronomica del ristorante. ‘Buca Cena Open Time’ è la risposta alla voglia di aperitivo, cena o dessert di un gruppo di amici o di colleghi o di potenziali soci in affari, è semplicemente un momento di relax da vivere in totale sicurezza, nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme previste, per restare vicini ma non stretti.

Situata nella prima collina sanremese, a pochi minuti dal centro, immersa nel verde delle oltre 3.000 piante di ulivo del Circolo e delle campagne circostanti, la terrazza del Buca Cena ospita l'Open Time tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica sera, a partire dalle 18.30, musica, vini, cocktail, tapas liguri e piatti che trasformano il momento dell'aperitivo in una sorprendente cena in compagnia, in un luogo indimenticabile.