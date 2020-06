Domenica 14 giugno tornerà la fiera della S.S. Trinità: svolgimento in sicurezza per l'atteso appuntamento

Domenica prossima a Taggia tornerà la fiera della Santissima Trinità. Il tradizionale e attesissimo appuntamento di domenica 14 giugno è reso possibile grazie a un importante lavoro preparatorio, che ha coinvolto la vicesindaco Chiara Cerri, insieme agli uffici, la Polizia Locale e in accordo con i commercianti coinvolti nella manifestazione.

Inoltre, il Comune ha conferito l’incarico ad un professionista esterno per redigere una planimetria e un piano di sicurezza per l'evento. Il vice comandante della Polizia Locale, Vittorio Boeri, ha già firmato l'ordinanza che impone il divieto di sosta e fermata nelle aree della fiera, dalle ore 6 alle ore 21, di domenica 14 giugno, su: V.Le Delle Rimembranze; P.Za Cavour; Via Soleri; Salita E. Curlo; Via Ruffini; Via Mazzini; P.Za Eroi Taggesi; Via Roma (ENTRAMBI I Lati); P.Za Garibaldi; Via Genova; Via Ottimo Anfossi; Parcheggio Retro Civico 100 Via Mazzini; Via Milano; P.Za Iv Novembre; P.Za Reghezza.

Oltre a questo saranno introdotte per la prima volta in una fiera tutte le misure precauzionali anticovid che abbiamo già imparato a conoscere ad esempio durante il mercato. La vendita delle merci avverrà soltanto frontalmente, le singole bancarelle saranno posizionate a distanza tra loro mentre i commercianti dovranno indossare la mascherina, mettere a disposizione gel igienizzante e eventualmente guanti. Il Comune contribuirà anche posizionando numerosi cartelli informativi sulle misure precauzionali anticovid da rispettare nell'area della fiera. Infine, saranno presenti anche degli steward per verificare il rispetto delle disposizioni e controllare l'andamento dei flussi di persone per evitare che si formino assembramenti.

Per quanto concerne lo svolgimento in sicurezza dell'evento, il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita e somministrazione, se destinate all’asporto, di bevande e/o alimenti in contenitori di vetro, ferro e/o altro materiale rigido che potrebbero essere usati potenzialmente come corpi contundenti o peggio se rotti, come armi da taglio. A controllare che la manifestazione si svolga in sicurezza ci penseranno le forze dell'ordine, Polizia Municipale e Carabinieri. Inoltre saranno presenti anche mezzi di soccorso.