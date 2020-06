Taggia: dopo 38 anni di servizio, da luglio il comandante della Polizia Locale Enrico Borgoglio andrà in pensione

Dopo 38 anni di servizio nella Polizia Locale di Taggia, dal 30 giugno, il Comandante Enrico Borgoglio andrà in pensione. La notizia si sapeva già da tempo e ora il momento è arrivato.

Borgoglio è entrato nella Polizia Municipale del comune di Taggia nel 1982 e fino al 1993 è stato tra i motociclisti. Da quell'anno fino al 1998 ha ricoperto il ruolo di responsabile per mercati, fiere, commercio e residenze. Poi, il concorso che l'ha portato ad essere ispettore e nel 2001 è diventato vice comandante e infine, comandante dal 2007 a oggi.

Indossare questa divisa in una piccola cittadina come Taggia ti porta ad essere considerato un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. Il Comandante Borgoglio è sempre stato molto apprezzato nel suo lavoro e siamo sicuri che mancherà a tantissimi tabiesi.

38 anni di servizio non sono pochi. "E' vero e se posso fare una battuta, c'è una coincidenza curiosa, ho iniziato che il sindaco era Claudio Cerri e chiuderò la mia carriera con vicesindaco sua figlia, Chiara Cerri. - scherza il comandante Borgoglio - Degli ultimi anni ricordo quando nel novembre 2017 Matteo Renzi è arrivato in stazione a Taggia e poco dopo esser sceso dal treno ha insistito per venirmi a salutare anche se non ci conoscevamo affatto. Quella foto di lui che si precipita a salutarmi è finita anche sui giornali nazionali. Ho vissuto tante emergenze complesse e da ultima quella del Coronavirus nei mesi scorsi, prima a fianco della comunità e poi in prima persona. Dal 20 marzo sono stato in Ospedale per 19 giorni. E' stata un'esperienza brutta ma l'ho superata. La considero come una di quelle dure prove che prima o poi la vita ti mette davanti, tutti bene o male ci dobbiamo fare i conti. Sono felice di poter dire che l'ho superata".

Com'è cambiata Taggia dal primo giorno che ha preso servizio nella Polizia Municipale? "E' cambiato tutto. - risponde - Quelli erano gli anni del boom ed eravamo invasi dai turisti. Sembrava di essere come a Rimini. Poi piano piano abbiamo iniziato a conoscere un po' di crisi. Ho ricordi di estati davvero impegnative, con tantissime persone e questo vuol dire molti più interventi e più urgenze e diversi servizi da impostare o seguire. Tra gli altri cambiamenti che ricordo, c'è la crescita dell'annoso problema dei venditori abusivi in spiaggia".

"Ricordo ancora le prime operazioni di contrasto, fatte fianco a fianco, con i Carabinieri. Si correva tanto per fermare questi soggetti. Certo, non abbiamo sconfitto il fenomeno ma sono convinto che l'abbiamo mitigato. - aggiunge - Grazie a quei primi interventi sistematici siamo riusciti ad evitare che quel genere di attività illecita invadesse completamente le nostre vie. Ne vado orgoglioso. Pensando proprio alla collaborazione con le altre forze dell'ordine del territorio ho il piacere di sottolineare l'ottimo rapporto instaurato in questi anni con il luogotenente Mauro Rinaldi, il comandante della caserma dei Carabinieri di Taggia. Sono stato fortunato ad avere avuto anche il suo sostegno".

Che cosa le mancherà di più? "Mi mancherà tanto il rapporto con i vigili così come quello con le istituzioni. - afferma il comandante - In questi anni ho visto passare 5 sindaci: Claudio Cerri, Piero Gilardino, Lorenzo Barla, Vincenzo Genduso e Mario Conio. Con tutti ho sempre avuto un bellissimo rapporto e quindi sentirò la mancanza di questo contatto quotidiano improntato al servizio della comunità. Erano tutti amministratori e non politici, si tratta di persone che puntavano non alle parole ma a raggiungere risultati concreti per Taggia".