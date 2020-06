Sanremo: ufficiale lo slittamento a settembre dell’acconto Imu, ecco il documento del Comune per chiedere il posticipo del pagamento

Lo slittamento dell’acconto Imu a settembre è realtà. Ieri sera il consiglio comunale matuziano ha votato favorevolmente la pratica voluta dall’amministrazione Biancheri per andare incontro a tutti coloro che stanno avendo difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Oggi la giunta ha discusso il documento e, come da procedura, sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato il modulo di autocertificazione per chiedere lo spostamento del pagamento a settembre. In questo modo i cittadini potranno mettere nero su bianco la loro richiesta e ottenere lo slittamento.

Si tratta, ovviamente, di una autocertificazione alla quale seguiranno controlli da parte dell’Ente per verificare le reali condizioni economiche dei richiedenti. Per ottenere lo slittamento, infatti, bisogna essere in grado di dimostrare una reale diminuzione dei profitti per via dell’emergenza Covid-19. La verifica delle domande sarà effettuata a ottobre.

In allegato il documento di autocertificazione.