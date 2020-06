Luca Pesce nuovo direttore generale di Amaie Energia, Gorlero: “È l'uomo giusto, serviva manager di valore con esperienza nel campo dell’igiene urbana e grande visione strategica”

Questa mattina l’assemblea dei soci di Amaie Energia ha nominato il savonese Luca Pesce come nuovo direttore generale (leggi la notizia cliccando QUI). Pesce, figura di spicco su scala nazionale, andrà a sostituire Giorgio Prato che, nelle scorse settimane, ha lasciato Amaie Energia per un nuovo incarico fuori regione.

A poche ore dalla nomina di Luca Pesce, parla il presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, che ai nostri microfoni commenta così la scelta: “Siamo felici che, così come era strutturata, la graduatoria stilata all’epoca, che prevedeva due soggetti idonei, ci abbia consentito di individuare un manager di valore nazionale come Luca Pesce, in questo momento direttore generale di Geofor, la società che gestisce la quasi totalità della raccolta rifiuti a Pisa. Abbiamo trattato con lui, aveva anche altre offerte a livello nazionale, ma ha optato per Sanremo e ne siamo contenti e onorati. Ha individuato in una nascente multiutility come Amaie Energia una scommessa professionale di grande spessore”.

“Pesce è destinato a traghettare Amaie Energia da una funzione puramente legata all’igiene urbana, campo nel quale è molto esperto, a una prospettiva di multiutility che è stata decisa oggi sulla base del consiglio comunale di ieri sera - prosegue Gorlero - è l’uomo giusto, la ciclabile sarà l’elemento maggiormente significativo e, in senso lato, si stanno ipotizzando anche interventi nei Comuni dell’entroterra. L’esperienza di un uomo come lui è essenziale in questa logica e la nostra scelta si basa proprio su questo”.

“Ci siamo avvalsi della graduatoria esistente perché abbiamo ritenuto che Pesce abbia una profonda conoscenza dei lavori pubblici siccome la nostra società farà investimenti milionari nei prossimi anni - aggiunge Gorlero - ci sarà la ristrutturazione della pista ciclabile, del Mercato dei Fiori, oltre alla nuova logistica del settore igiene urbana quando Amaie Energia arriverà a gestire 21 Comuni, 13 dell’attuale ambito e 8 nuovi in entrata”.

“Una società che dovrà fare grandi investimenti necessitava di un manager che coniugasse esperienza operativa nel settore dell’igiene urbana con un discorso strategico estremamente complesso e riteniamo che ci sia stata una felice coincidenza tra l’opportunità che ci ha dato la graduatoria e un manager di valore” Conclude Gorlero.