Le società di calcio del Csi insieme per la partita più importante: donazione alle associazioni Caritas di Imperia e Sanremo

Nel mese di marzo l'inizio del lock down ha bruscamente interrotto le attività sportive e fra esse anche i campionati di calcio giovanili organizzati dal Comitato Imperiese del Centro Sportivo Italiano.

Le società sportive partecipanti, (CDM Futsal Genova, Pieve Ligure, Gs Riviera dei Fiori, Junior Soccer Sanremo, Polisportiva Matuziana, Prodeo Ut Regio San Lorenzo, Gs Riva Ligure, Airole, Istituto Ns della Misericordia Imperia, Caramagna Football Club, Ceriana Calcio, Gs Soldano) non perdendosi d'animo, si sono però riunite in un'unica grande squadra solidale. Da avversari in campo ad un progetto comune che potesse in qualche modo essere di conforto alle tante persone in difficoltà il passo è stato breve.

Il tutto si è concretizzato in due donazioni a favore delle Associazioni Caritas a Imperia e Sanremo. Dal Comitato Csi fanno sapere che "In un momento di assoluta incertezza anche economica siamo orgogliosi di come le nostre società abbiano comunque avuto un cosi importante pensiero per gli altri. Questo è il calcio che immaginiamo e che continueremo a promuovere".