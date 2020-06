L’assemblea dei soci di Amaie Energia nomina il nuovo direttore generale: è il savonese Luca Pesce, ex direttore di Ata

Dopo il discusso consiglio comunale di ieri sera, questa mattina era in programma l’assemblea dei soci di Amaie Energia, chiamata a valutare proprio i punti approvati ieri sera e a nominare il nuovo direttore generale che andrà a sostituire Giorgio Prato.

La scelta è ricaduta sull’ingegnere savonese Luca Pesce, ex direttore di Ata (la società multiservizi che gestisce i rifiuti a Savona) secondo classificato nella graduatoria che porta alla nomina di Prato. Al momento, infatti, per via delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, sarebbe stato impossibile indire un nuovo concorso.

L’assemblea, inoltre, ha analizzato gli indirizzi espressi ieri sera dal consiglio comunale con l’aumento di capitale che porterà all’acquisizione e alla gestione della pista ciclopedonale. Ma nel futuro della società partecipata c’è anche la gestione integrale del Mercato dei Fiori oltre all’espansione e il potenziamento del servizio di raccolta e spiazzamento rifiuti che toccherà anche molti altri Comuni della zona.



La nota stampa di Amaie Energia

L'assemblea dei soci di Amaie Energia ha approvato in data odierna le modifiche statutarie e dell'oggetto sociale che consentiranno alla società di diventare una multi servizi con un grande ampliamento del raggio di azione.

All'assemblea erano presenti i rappresentanti dei comuni Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Costa Rainera, Dolcedo, Cipressa e Prelà oltre ai rappresentanti di Amaie.

Il Presidente e Amministratore delegato Andrea Gorlero ha illustrato ai soci le strategie economiche e gestionali possibili dopo l'approvazione in consiglio comunale dell'aumento di capitale che passerà da due milioni e novantamila euro a undici milioni e seicentomila euro, attraverso il conferimento da parte dei soci.

Alla ricapitalizzazione concorrerà il Comune di Sanremo con sette milioni e cinquecentomila euro, di cui sei milioni attraverso il conferimento di immobili, Amaie Spa con un milione di euro sempre attraverso il conferimento di immobili e la Filse, Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico della Regione Liguria , con un milione di euro.

L'assemblea ha anche deciso di prorogare al 31 dicembre 2021 i termini per la richiesta di adesione da parte di altri comuni della provincia di Imperia.

Tra gli obiettivi prefissati dalla società l'acquisizione del servizio di Igiene Urbana di altri comuni imperiesi, la concessione per trentatre anni del Mercato dei fiori e l'acquisizione della pista ciclabile. La concessione del Mercato dei Fiori da parte del comune prevede un canone di affitto di trecentomila euro all'anno sotto forma di investimenti nella struttura.

L'assemblea ha infine deliberato l'aumento da tre a cinque dei membri del CdA per garantire la rappresentatività di tutti i soci ed ha nominato il nuovo Direttore Generale nella persona dell'ingegnere Luca Pesce.

Il dottor Luca Pesce è attualmente Direttore Generale della società Geofor Spa, che attraverso Retiambiente , una società partecipata da 99 comuni nelle Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa

Carrara gestisce il servizio di Igiene Urbana per 400.000 abitanti residenti nel Comune di Pisa ed altri 21 comuni toscani.

Alla base della scelta del dottor Pesce il suo curriculum vitae che lo denota quale professionista profondo conoscitore del settore igiene urbana e che lo ha visto ricoprire ruoli di dirigente nella pubblica amministrazione, caratteristiche idonee alla crescita di Amaie Energia dalla sua attuale figura di gestore di igiene urbana a società multiservizio.