Domani a Taggia riapriranno i quattro parchi giochi per bambini: previste sanificazione quotidiana e dispenser di gel igienizzante

Domani, giovedì 11 giugno, a Taggia riapriranno i quattro parchi per bambini. Questa mattina la ditta Infinity Biotech Riviera di Sanremo, su incarico del Comune, ha portato a termine le operazioni di sanificazione e igienizzazione nei quattro parchi comunali: ad Arma di Taggia nel viale delle palme, a Taggia sul lungo Argentina e in via O. Anfossi, a Levà in zona Borghi.

Giochi, panchine, fontane, ringhiere e spazi comuni sono stati irrorati con una soluzione specifica a base di perossido di idrogeno. La stessa operazione verrà ripetuta ogni giorno prima della riapertura. Tranne ad Arma di Taggia, dove il parco rimarrà in gestione alla Croce Verde e saranno i volontari ad occuparsi di mantenere igienizzata l'intera area.



FOCUS - RIAPERTURA DEI PARCHI GIOCHI IN SICUREZZA, VI SPIEGHIAMO COME

L'attività odierna si è svolta sotto gli occhi dell'assessore all'ambiente Lucio Cava e del responsabile ufficio ambiente Maurizio Liberto. Oltre alla sanificazione all'ingresso di ognuno dei quattro parchi è stato apposto un cartello in più lingue con le misure precauzionali da adottare e rispettare, per il contrasto al Covid-19. Inoltre entro domani sarà ultimato il posizionamento di alcuni dispenser di gel igienizzante messi a disposizione della collettività.



L'apertura di domani e il rispetto delle misure di sicurezza sarà monitorata. In Comune stanno valutando ulteriori soluzioni per garantire un maggiore controllo di questi spazi pubblici durante la giornata, nell'ottica anche di evitare assembramenti.