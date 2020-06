'Compriamo a Ospedaletti': ecco l'iniziativa di Confcommercio che 'conia' la nuova moneta del 'Pignurin' (Foto)

Ad Ospedaletti i commercianti mettono in circolo una nuova moneta. No, non è proprio così perché ovviamente non sarebbe consentito, ma l’idea è molto simile utilizzando il sistema di buoni sconto. E l’idea è ancora più simpatica, tenuto conto che la ‘moneta’ si chiamerà pignurin, come il noto pesciolino utilizzato per la frittura tanto ambita nell’ambito della leggendaria sagra di luglio.

E’ stato il delegato locale di Confcommercio, Luigi Giuliani a coinvolgere i colleghi della città delle rose nell’iniziativa 'Compriamo a Ospedaletti', che vede già 40 aderenti ma che, ne siamo certi, ne troverà molti nuovi vista la sua particolarità.

Come funziona? Ce lo ha spiegato proprio Luigi Giuliani. “In pratica ogni commerciante che aderirà potrà applicare alle spese dei clienti, un buono sconto del 5 o 10%, che però verrà elargito con dei buoni da 1, 5 o 10 ‘pignurin’, da poter spendere in tutti i negozi e locali aderenti all’iniziativa. Ne approfitto per ringraziare il Comune per la sensibilità avuta e per averci appoggiato, ma anche la Confcommercio per il contributo economico elargito”.