Bordighera: riapre oggi dopo la chiusura nel periodo Coronavirus, l'ufficio Iat di via Vittorio Emanuele

Riapre oggi, dopo lo stop determinato dall’emergenza Covid-19, l’Ufficio Iat di Bordighera nella sua sede di via Vittorio Emanuele 172. Durante il mese in corso sarà a disposizione del pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per garantire la sicurezza degli utenti e del personale, in ottemperanza con quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile scorso, sarà consentito l’ingresso ad una sola persona per volta, con l’obbligo di indossare la mascherina e nel rispetto della distanza di almeno un metro dal bancone. I minori, invece, potranno accedere con un genitore mentre il merchandising sarà visionabile esclusivamente con l’utilizzo di guanti.

“Lo scorso dicembre, nel corso dell’inaugurazione – ha detto il Sindaco Vittorio Ingenito - ho definito lo Iat come il ‘biglietto da visita’ della nostra città. Alle porte di una stagione estiva che sarà indubbiamente peculiare, questo ruolo diventa ancora più importante per promuovere tutte le attrattive ed i servizi che rendono comunque Bordighera il luogo da scegliere per vivere vacanze serene ed in sicurezza. Il mio grazie alla Cooperativa Omnia per la preziosa collaborazione”.