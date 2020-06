Anche se la scuola è ferma da marzo per il Covid: chiude l'anno didattico della Scuola Officina del Teatro del Banchéro

La Scuola propedeutica di Teatro "Officina" del Teatro del Banchéro (Direttore artistico Marcello Prayer) chiude l'anno didattico formalmente in questi giorni. In realtà la Scuola è ferma dai primi di marzo, in questo periodo avrebbero dovuto esserci gli ultimi saggi dei vari corsi.

"Abbiamo continuato ad avere un rapporto a distanza con gli allievi in modo informale - spiega il Presidente del Banchéro, Marco Barberis - cercando di proporre lavori di mimica e di espressione facciale, provando a gestire i gruppi in video conferenza e sui social. La realtà è che il teatro ha bisogno di esser vissuto di persona, è condivisione, è partecipazione. E' molto difficile gestire una scuola a distanza. Chiudiamo l'anno accademico 2019-2020 con la speranza di poter ricominciare quanto prima”.

“Vedremo cosa ci riserveranno le prossime settimane – termina - e i prossimi mesi, per capire come sarà possibile costruire in sicurezza una nuova proposta per la scuola propedeutica al teatro, che è e rimane la mission dell'associazione".