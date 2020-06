Liguria: conferma di Sonia Viale, dal 22 giugno ripartiranno anche le prenotazioni degli esami sanitari

Il 22 di giugno è la data di riapertura del cup regionale per le nuove prenotazioni di esami sanitari. L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale Sonia Viale durante il punto stampa di Regione Liguria sull’emergenza Coronavirus. LA DIRETTA

“Abbiamo dato mandato alle aziende sanitarie di fare monitoraggio sulle agende, sulle possibilità di avere la prenotazione delle visite - spiega Sonia Viale - Alcune aziende hanno già smaltito le visite prenotate dal’8 marzo fino ad oggi e quindi, per alcuni tipi di prestazione, sono capaci di aprire immediatamente l’agenda e quindi iniziare ad inserire le nuove prenotazioni, che non hanno caratteristica di urgenza e breve. Quelle sono state fatte anche nel tempo dell’emergenza. Altre aziende sono ancora in difficoltà o stanno finendo di fare tutte quelle attività di accompagnamento per le visite prenotate e sospese”.

“Dovremo chiaramente informare al meglio i cittadini rispetto alle opportunità i prenotazione. Però è chiaro che bisogna iniziare. Il 22 giugno sarà la data di inizio. Daremo comunicazione chiara e trasparente dei vari percorsi in modo da ingranare rispetto alla ripresa delle varie attività. Giusta una gradualità, sono cambiati i tempi di effettuazione delle visite. Chiederemo alle aziende sanitarie di fare lo sforzo di aprire anche il sabato perchè è importante avere anche ore aggiuntive nei vari percorsi e parimenti rispetto alla ripresa degli ambulatori ci sarà anche la riapertura della libera professione dei nostri medici” - conclude Sonia Viale.