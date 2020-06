Assolti in appello per la morte di Martina Rossi i due 29enni di Arezzo: oggi la sentenza a Firenze

Sono stati assolti in appello Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, entrambi 29enni di Arezzo accusati della morte di Martina Rossi, giovane di Genova che aveva vissuto per diversi anni anche ad Imperia.

Era attesa oggi la sentenza di appello a Firenze per la tentata violenza sessuale di gruppo, dopo che in primo grado erano stati condannati a sei anni. Martina Rossi morì il 3 agosto 2011 quando aveva 20 anni e per essere precipitata dalla camera 609 dell'hotel ‘Santa Ana’ di Palma de Majorca.

All’uscita dal processo il padre di Martina, Bruno Rossi, si è dichiarato arrabbiato e di credere ormai poco anche nella giustizia.