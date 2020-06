Limone presenta la nuova mappa interattiva con sentieri e percorsi per trekking e mtb

È online sul sito “limoneturismo” la nuova mappa interattiva con i principali sentieri limonesi, con informazioni sui percorsi e localizzazione GPS.

La web map, realizzata dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con il Comune di Limone Piemonte e L’ATL del Cuneese, permette di visualizzare le tracce GPS dei percorsi, scaricabili anche in formato GPX, e fornisce alcune informazioni utili per gli utenti, come lunghezza, dislivello, difficoltà e una breve descrizione dei tracciati.

Uno strumento utile per gli appassionati di trekking e di mountain-bike, che possono trovare sulla cartina tutte le informazioni per organizzare al meglio la propria escursione a seconda delle proprie capacità ed esigenze, oppure ottenere informazioni in tempo reale sulla propria posizione lungo il percorso, anche accedendo al sito tramite i QRcode posti sulla segnaletica.

La mappa propone 32 itinerari escursionistici di diversi gradi di difficoltà per il trekking, di cui 22 nelle aree di Limone e Limonetto, 9 intorno all’area dei Forti del Colle di Tenda e una via ferrata.

Inoltre, la web map riporta anche 19 tracciati per mountain bike, con indicazione del senso di marcia,4 dei quali dedicati agli amanti di enduro, freeride e all mountain e raggiungibili con gli impianti di risalita della Riserva Bianca.

Durante la stagione estiva, infatti, resterà aperta la telecabina Severino Bottero con la seguente programmazione: tutti i weekend nel mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto.

La mappa è consultabile sul sito limoneturismo.it nella sezione Il territorio/Sentieri e camminate.

Per i più piccoli la Scuola Sci Limone propone nel mese di giugno escursioni in MTB alla scoperta dei sentieri limonesi: ci sono vari pacchetti proposti, dal pomeriggio singolo ai 10 pomeriggi + una giornata. I giovani rider verranno smistati in piccoli gruppi omogenei in base all’età e al livello di abilità. (Per info: Enrico 333.3332095).

Per i mesi di luglio e agosto sono possibili gite ed escursioni anche in notturna con accompagnatore su richiesta organizzati, oltre che dalla Scuola Sci Limone, anche dai negozi di abbigliamento sportivo Bottero Ski e Zone.

Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita, sia nel centro storico che a Quota 1400.

“Siamo orgogliosi dell’offerta limonese legata al mondo dell’outdoor, che ogni anno si arricchisce nell’ottica di offrire agli escursionisti un servizio di qualità a 360 gradi – commenta Rebecca Viale, vicesindaco di Limone e Assessore al Turismo -. Sentieri per il trekking, percorsi in mountain bike, la nuova Via Ferrata Bec Valletta, l’Alta Via del Sale percorribile anche in moto e fuoristrada, panorami raggiungibili in seggiovia, gite a cavallo: sono davvero tante le possibilità per il turista che ama fare attività all'aria aperta nella bella stagione”.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una costante crescita del turismo outdoor, e siamo certi che questa tendenza si enfatizzerà in questi mesi, date le potenzialità della montagna di garantire il distanziamento sociale con i suoi ampi spazi all’aperto – continua Viale -. Questo ci spinge a lavorare in sinergia con i vari attori del territorio per valorizzare sempre di più la formidabile ricchezza naturalistica delle nostre montagne, che offrono itinerari e panorami mozzafiato”.

“La telecabina resterà aperta tutta l'estate, garantendo il pieno rispetto delle misure anti Covid – commentano dalla Lift Spa -. Nell’utilizzo dell’impianto verranno rispettate le norme sul distanziamento, verrà ridotta la portata dei passeggeri e saranno costantemente igienizzate le cabine, in modo da offrire agli escursionisti la possibilità di raggiungere l’alta montagna in comodità e in completa sicurezza”.

Per info sui sentieri limonesi: Ufficio Turistico (0171 925281 – www.limoneturismo.it).

Per info su orari e tariffe impianti di risalita: Riserva Bianca (0171 926254 - www.riservabianca.it).

Ecco i prossimi eventi in programma a Limone legati al mondo Bike:

“Transalp History”: Tour dei Forti Sabaudi (4 luglio 2020)

Spettacolare circuito ad anello che tocca i Forti Sabaudi di fine Ottocento posti a quota 2000 metri. Un itinerario che toglie il fiato, dove la bellezza si intreccia con la storia e regala scorci ineguagliabili.

La Via del Sale Trial Tour- Aspettando Wild E-Side 2021 (11 e 12 Luglio 2020) Due giorni immersi nella natura delle Alpi alla scoperta di uno degli itinerari più belli d’Europa. Un Trial Tour inedito, a numero chiuso, che fa da back-stage a quello che sarà il grande evento dell’estate 2021: Wild E-Side La Via del Sale epowered by Bosch.

Limone Bike Night (18 e 25 luglio, 1-9-22 agosto 2020)

Quattro ore di circuito in MTB ed e-bike al calar del sole per immergersi nel lato più intimo e silenzioso della montagna. Aperitivo al sacco e vista del tramonto dai Forti Sabaudi, poi ritorno in paese per la polentata. I gruppi saranno di massimo 10 partecipanti con partenze scaglionate per poter rispettare le distanze di sicurezza.

Gourmet Bike Trip (25 luglio, 9 e 22 agosto 2020)

Gite enogastronomiche nelle baite con accompagnatore con degustazioni culinarie alla scoperta dei piatti tipici del territorio. Gruppi di max. dieci partecipanti. Possibilità di organizzare gite in date alternative.

Info e prenotazioni: Simona Bestetti (+39) 349.4642416 - info@limone-on.com