Sanremo: primo weekend dopo la riapertura delle regioni, tornano i turisti ma pochi affari per i negozianti

Si è appena concluso il primo weekend post riapertura delle regioni e a Sanremo sono tornati i turisti dal Nord Italia. Messi da parte (si spera) gli insulti e le becere accuse delle corse settimane, piemontesi e lombardi hanno scelto il Ponente per un weekend di sole e mare. Ma come sono andate le cose sul piano economico?

Con Antonio Fontanelli di Confcommercio Sanremo abbiamo ripercorso le tappe principali del ritorno alla normalità dopo il lockdown: “La prima settimana di riapertura abbiamo lavorato molto, tutti con la nostra clientela locale, mentre durante la seconda settimana si è visto niente, solo qualcosa il sabato”.

“La riapertura delle regioni ha visto molto flusso con la presenza di nuovi turisti, ma per lo shopping ci sono ancora dei timori - aggiunge Fontanelli - c’è la sensazione di voler tenere delle ‘scorte’ per il timore di una ricaduta. Ricordiamo ai clienti di essere presenti nelle nostre attività, di ricordarsi del vuoto delle nostre città quando c’era il lockdown - conclude Fontanelli - rispondiamo così alle campagne online, privilegiate la qualità, la sicurezza e i consigli dei vostri amici commercianti”.

“Abbiamo visto di nuovo i francesi, ma hanno prediletto andare a salutare gli amici ristoratori con la voglia di mangiare di nuovo cibo italiano - prosegue nell’analisi Paolo Lavista, sempre per Confcommercio Sanremo - qualcuno si è visto, anche molte seconde case e così questo weekend è stato sicuramente più positivo degli altri, ma siamo lontani dalla normalità. È un piccolo segnale e speriamo che sia il primo di una lunga serie. Abbiamo visto movimento in giro ed è incoraggiante per noi che stiamo soffrendo”.

“Vedremo poi il bilancio della stagione, avremo numeri inferiori rispetto al 2019 ma non possiamo valutare l’andamento di settimana in settimana - conclude Lavista - sarà una ripresa lenta, come previsto, e speriamo che i prossimi weekend siano più soddisfacenti anche dal punto di vista del fatturato”.