Si taglia alla coscia destra mentre tagliava del ferro con un flessibile, in frazione Ville a Ventimiglia.

Un uomo di 60 anni stava tagliando alcuni tubi ed è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde.

I sanitari lo hanno prima trattato sul posto e poi portato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.