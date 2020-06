Coronavirus a Taggia: il consigliere Napoli propone "Dedichiamo ogni nuovo albero ad un morto per Covid-19"

Dedicare ogni albero nuovo piantato ad un morto per Covid-19 a Taggia. È quanto proposto da Luca Napoli , consigliere comunale della minoranza attraverso una mozione rivolta al sindaco Mario Conio e alla presidente del consiglio comunale Laura Cane.

L'iniziativa presentata dall'esponente della lista 'Il Passo Giusto' seguirebbe quanto già visto ad esempio a Firenze, dove su proposta del PD, si è scelta anche questa strada per commemorare i morti che avevano contratto il Coronavirus. "Purtroppo il Covid-19 ha colpito duramente il nostro territorio - spiega Luca Napoli - Abbiamo avuto numerosissimi decessi e ci sono stati tanti contagiati. Diversi comuni italiani stanno attuando iniziative volte al ricordo dei cittadini che hanno perso la vita in questa tragica emergenza. Tra queste c'è anche quella di apporre una piccola targa, recante il nome di battesimo di un defunto, per ogni nuovo albero piantato".