Ventimiglia: incidente sull'autostrada tra il confine e la barriera, sul posto le ambulanze e l'elicottero dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra il confine di Stato e Ventimiglia, in direzione del nostro Paese. Al momento sono frammentarie le notizie che arrivano dal luogo dell’incidente, dove sta confluendo il personale medico del 118, quattro ambulanze ed anche l’elicottero.

L’incidente è avvenuto alle 18.10 al chilometro 152+400 e stanno confluendo anche gli operai della A10 e la Polizia Stradale. Dovrebbero essere tre i mezzi coinvolti nella galleria prima della barriera autostradale. Dalle prime informazioni un furgone dovrebbe essere stato tamponato da due auto ed i feriti sono al momento tre.

L'elicottero atterrerà in autostrada ed il traffico è bloccato tra il confine e la barriera per consentire i soccorsi. Al momento (ore 19.15) si registrano 5 km di coda. Al momento tutti i feriti non vengono segnalati, fortunatamente, in gravi condizioni.