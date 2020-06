Marco Damele: "Impariamo ad esporre e conoscere i nomi botanici delle piante classificando la flora dei nostri giardini"

"In quanti parchi e giardini delle nostre città sono esposti i nomi botanici delle piante presenti? I giardini, gli spazi verdi urbani rappresentano il primo e più importante biglietto da visita della città, avendo il compito di offrire un’oasi di natura, di storia, di relax e di svago sostenibile all’interno dei centri abitati. La città quindi dovrebbe crescere e sviluppare la promozione culturale partendo proprio dai tesori botanici e storici che nel corso dei secoli personaggi illustri hanno caratterizzato la nascita della cultura del verde urbano".

"E’ fondamentale prima di tutto iniziare a pensare ad uno studio di valutazione sullo stato del verde pubblico con l’introduzione di un censimento della flora presente nei giardini e delle aiuole, principalmente delle piante, erbe e degli alberi presenti, in un’ottica di studio della biodiversità e dello stato di salute 'verde', facilitando una manutenzione complessiva degli spazi e un’azione tempestiva di cura e soluzione dei problemi attraverso una mappatura periodica . Fondamentale è conoscere le piante presenti, indicandone il nome con apposite targhe di riconoscimento aiutando il visitatore a capire e riconoscere cosa osserva. Se conosci una pianta ne diventerai custode imparando a tutelarla e tutelare il nostro ambiente.

L’osservazione che un giardino rappresenta non è tanto una tecnica quanto un modo di pensare, perchè salvare anche un piccolo angolo di verde significa salvare la biodiversità, la libertà, l’equilibrio e tanto altro. Il primo passo e' la conoscenza, così come siamo abituati a conoscere i nomi dei calciatori di una squadra di calcio, riconoscere un cantante o un attore in un film, impariamo a riconoscere almeno le piante che circondano e rendono verde le nostre città. Oggi si conoscono oltre 250 mila specie vegetali, sono presenti ovunque,le vediamo ogni giorno quando usciamo di casa , lungo le strade, nei boschi , nelle campagne, nei giardini, con forme e colori sempre diversi a seconda della posizione dove crescono rappresentando il primo tassello di tutela della biodiversità".



"Biodiversità che a pensarci bene, altro non è che l'abbreviazione di 'diversità biologica' e indica l'enorme varietà delle forme viventi, l'enorme numero di specie animali e vegetali, l'una diversa dall'altra, che popolano il pianeta da quasi 4 miliardi di anni fa, in una continua successione di specie che nascono, fioriscono, raggiungono il loro massimo sviluppo e poi muoiono".