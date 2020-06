Bissolotti (Liguria popolare): "Probabili elezioni a metà settembre. Siamo pronti a scendere in campo"

"Ancora non è ufficiale -afferma in una nota stampa il vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti, ma le ultime notizie lasciano trapelare che l’accordo tra Governo e Regioni interessate per l’elezione, tra cui la nostra Liguria, sia in dirittura d’arrivo e ci porti alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre. In attesa di un’ufficialità -continua Bissolotti -con questo accordo finalmente dovremmo avere una data che sì, avremmo preferito in luglio, ma che causa forza maggiore è stata procrastinata alla seconda metà di settembre .

Noi di Liguria Popolare ne prendiamo quindi atto e siamo pronti a scendere in campo, come abbiamo già fatto la settimana scorsa con l’apertura ufficiale della campagna elettorale, tramite la quale proporremo soluzioni concrete ed idee nuove per la nostra Liguria. Come abbiamo sempre fatto, ha concluso Bissolotti, e continueremo a fare".