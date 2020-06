Sanremo: pedonalizzazione di 5 aree, dehors e manifestazioni per mettere insieme l'estate 2020 della città dei fiori

Potrebbero essere cinque, se tutte le richieste verranno accettate, le pedonalizzazioni per l’estate 2020 nel centro di Sanremo. Dopo ‘Spazio aperto’, ovvero la possibilità di allargare i dehors per i commercianti matuziani, il Comune sta analizzando le richieste per chiudere al traffico, la sera dopo le 19.30 per tutta l’estate, cinque zone strategiche per incentivare la clientela a trascorrere qualche momento di svago.

Le richieste sono arrivate per la parte bassa di via Gioberti, la zona del chiosco Ruffini ed il lungomare Nazario Sauro sul porto. Inoltre è stato chiesto il senso unico per la zona a mare di Bussana e quella di fronte al Casinò. Ovviamente le richieste dovranno essere vagliate attentamente sulle questioni di sicurezza, per il decoro urbano, la viabilità e le vie di soccorso. Le decisioni saranno prese in poco tempo, anche perché la pratica dovrà andare in Giunta già venerdì prossimo.

Convocati dal Sindaco Biancheri, questa mattina gli Assessori Sindoni, Donzella e Menozzi hanno anche analizzato insieme agli uffici competenti anche le richieste di allargamento dei dehors, nell’ambito dell’iniziativa ‘Spazio aperto’. Anche in questo caso il Sindaco Biancheri e l’Amministrazione hanno chiesto risposte rapide agli uffici, in modo da velocizzare anche le decisioni dei commercianti.

Ad oggi sono pervenute in Comune circa 50 domande, divise tra singoli esercenti o gruppi di esercenti di una stessa strada che hanno fatto richiesta di pedonalizzazione della stessa. Le domande pervenute dai singoli esercenti sono 22 e sono attualmente al vaglio degli uffici. Il sindaco ha chiesto uno sforzo agli uffici per velocizzare i tempi di risposta delle domande già pervenute - e arriveranno a breve -, e per adoperarsi in modo da dare risposte in tempi brevi e certi anche a quelle che ancora devono arrivare. Le restanti domande pervenute sono invece quelle degli esercenti che hanno fatto richiesta di pedonalizzazione straordinaria di alcune strade, così come previsto dal progetto “Spazio Aperto”.

Intanto l’Assessorato al turismo sta programmando qualche manifestazione per l’estate, ovviamente rispettando tutte le normative anti Covid-19. La decisione è stata presa in relazione alle molte richieste di turisti all’ufficio informazioni Iat del Comune, proprio su eventuali momenti di intrattenimento nella città dei fiori.

Le manifestazioni potranno essere ospitate a Villa Ormond o Villa Nobel, anche se le normative da rispettare sono molto stringenti. Tra queste i termo scanner, il distanziamento sociale e l’igienizzazione con i gel idroalcolici. Ma non basta perché servirà anche un sito di prenotazione che ovviamente va organizzato. Intanto il Comune sta preparando anche la presentazione del ‘brand’, della promozione sui media e le novità importanti sui social che dovrebbe avvenire tra il 15 e il 19 giugno.