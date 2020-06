Una crociera sul Nilo per andare alla scoperta dell'Egitto faraonico

Desiderate vivere un'esperienza unica e indimenticabile a bordo di una nave da crociera a 5 stelle per navigare sul Nilo e scoprire le meraviglie dell'Egitto? Da Luxor ad Assuan, la terra dei faraoni offre un sapiente mix di Oriente e Occidente. Concedetevi una vacanza nella frenetica capitale del Cairo, dove il modernismo si mescola con le maestose piramidi.

Grazie alla vostra guida egittologa tornerete ricchi di ricordi di questa incredibile civiltà e dei suoi prestigiosi monumenti che lasciano il posto a paesaggi mozzafiato! Sicuramente non rimarrete delusi dalla vostra Crociera sul Nilo! Navigando dolcemente sul Nilo andrete alla scoperta dell'Egitto faraonico.

Qui di seguito un resoconto dei luoghi essenziali da non perdere:

Il Cairo

Appena arrivati all'aeroporto internazionale del Cairo, sarete accolti e trasferiti in hotel. La città del Cairo è una capitale gigantesca, ma allo stesso tempo affascinante e inebriante e piena di luoghi da visitare. La prima tappa che potrete fare prevede la visita delle tre piramidi di Giza: Cheope, Chefren e Micerino, la cui costruzione rimane un mistero. Poi sarà la volta della grande Sfinge, responsabile della sorveglianza sulla necropoli. Sempre in giornata visita di Saqqara, complesso funebre dove fu costruita la prima piramide a gradoni. Possibilità di assistere la sera allo spettacolo di suoni e luci alle Piramidi. Il secondo giorno potrete andare alla scoperta delle antichità egizie presso il Museo più famoso del mondo, sede del favoloso tesoro di Tutankhamon. Nel pomeriggio visita della cittadella di Saladino contenente molte gemme architettoniche come la famosa moschea Mohammed Ali. Potrete infine, trascorrere un po' di tempo libero nel bazar di Khan el Khalili, un labirinto di negozi e bancarelle brulicanti di gente, prima di recarvi in hotel per la cena.

In volo per Luxor e trasferimento sulla nave

Appena arrivati potrete subito visitare il tempio di Karnak. Il sito copre più di 2 km quadrati ed era un tempo il tempio più ricco d'Egitto e il principale luogo di culto. Dedicato agli dei Amon, Mout e Khonsou è costituito da tre templi principali, piccoli templi chiusi e diversi templi esterni. I tre templi principali sono circondati da enormi mura di mattoni. Alla fine della visita, potrete raggiungere il lago sacro che si trova fuori dalla sala principale dove c'è anche una grande statua di uno scarabeo risalente al re Amenhotep III, usata per la purificazione. Pomeriggio e parte della notte dedicato alla navigazione verso Assouan.

Assuan

In mattinata visita del tempio di Philae dedicato alla dea Iside. Il tempio fu salvato dalle acque durante la costruzione della diga di Assuan. È stato smantellato e trasportato in un isolotto vicino. Il lavoro è stato condotto con la partecipazione dell'UNESCO, il Ministero della Cultura egiziano, i Servizi archeologici del Cairo, nel 1974, per due anni. Rimane il tempio meglio conservato in Egitto. Nel pomeriggio, potrete andare alla scoperta di una delle parti più affascinanti del Nilo mentre passeggerete intorno all'Isola Elefantina a bordo di una felucca, una tradizionale barca egiziana. Assuan, la bellissima "Nubiana" è rinomata per i suoi souk, i più belli in Egitto.





Abu Simbel

Dopo esservi deliziati per i mercati coperti di Assuan potrete organizzare una visita al tempio di Abu Simbel, il famoso tempio di Ramesse II e Nefertari. Scavato nella montagna, il grande tempio rende omaggio a Ramesse II, con quattro statue colossali di cui recano la sua effigie che incorniciano l'ingresso. All'interno, altre statue del faraone raffigurate nelle vesti del dio Osiride, affreschi che illustrano le conquiste militari e riti religiosi eseguiti da Ramses II. Dopo la visita farete rientro ad Assuan per imbarcarvi nuovamente e andare alla volta di Kom Ombo durante la notte.

Kom Ombo

Il tempio di Kôm Ombo con vista sul Nilo è dedicato alle due divinità: Sobek, il dio coccodrillo e Haroeris, il dio con la testa di falco. Le rovine del tempio di Kôm-Ombo costituiscono uno dei luoghi più pittoreschi dell'antico Egitto. Costruito immediatamente sulle rive del Nilo, questo santuario gode di una posizione eccezionale e offre una vista molto bella sul palmeto che lo circonda.

Facendo ritorno a Luxor

Ritornati a Luxor non potrete assolutamente perdervi la visita della riva occidentale e andare alla scoperta della Valle dei Re: la necropoli reale ospita una sessantina di tombe di sovrani, scavate nella roccia, a volte scolpite, finemente disegnate e dipinte. Viste dall'esterno, sembrano solo delle cavità, ma una volta all'interno, queste tombe sono affascinanti. La visita prosegue alla volta del tempio di Hatshepsut. Sosta fotografica di fronte ai Colossi di Memnone.





Questo è solo un resoconto veloce di alcuni luoghi che si possono visitare con una Crociera sul Nilo. Ma se desiderate saperne di più, allora vi consigliamo di prenotare la vostra crociera sul sito di Memphis Tours tramite il link seguente:

https://italiano.memphistours.com/Egitto/Crociere/Crociere-sul-Nilo

Un tour operator con sede al Cairo, specializzato in viaggi in Egitto e sicuramente non rimarrete delusi. Le crociere proposte sono effettuate con navi con qualità a 5 stelle, dotate di cabine molto confortevoli con aria condizionata, frigo, tv, doccia e il servizio a bordo è super professionale, con dei buffet molto ricchi.