Suggerimenti per scrivere un buon CV?

Quando vi candidate per un lavoro, la prima e forse unica cosa che un responsabile delle assunzioni o un professionista del reclutamento vedrà da voi è il vostro CV. Quindi, questa è la vostra occasione per dire loro chi siete, cosa avete fatto prima e cosa potete fare per loro - quindi la domanda è: potete scrivere un buon CV?

Sapevate che il tempo medio di revisione di un CV è inferiore a 10 secondi ?

Ha senso massimizzare su questo documento ed ecco un modo davvero semplice per farlo! Scrivete il vostro CV come fareste in ogni caso, poi prendete quello che avete e mettetelo in tre sezioni distinte: Su di voi, la vostra storia lavorativa, la vostra formazione e le vostre competenze.

Per scoprire se è possibile scrivere un buon CV seguire i nostri semplici consigli per il CV qui sotto o semplicemente utilizzare siti come CVmaker.it & Europass che offrono diversi modelli di cv e permettono di scrivere un cv online facilmente con esempi di curriculum vitate.

Su di voi:

Avete messo il vostro nome e non 'CV' come titolo del vostro CV?

Sono chiari tutti i vostri dati di contatto?

Avete scritto una breve dichiarazione personale?

Utilizza parole chiave sulle sue competenze e sulla sua esperienza?

La vostra storia lavorativa:

L'avete messo in ordine cronologico inverso?

Il titolo del lavoro è chiaro?

Avete reso evidente da quanto tempo lavorate lì? Includete il mese!

Descrivere le vostre responsabilità è fantastico, ma avete elencato i vostri risultati?

La vostra educazione e le vostre capacità:

La vostra formazione è elencata nell'ordine del premio più alto?

Avete raggruppato i titoli di studio a livello scolastico? (Ma specificare inglese, matematica e scienze!)

Avete incluso qualifiche o competenze non accademiche? Lingue? Primo soccorso?

Se mostrano reali risultati o responsabilità, avete incluso hobby/interessi?

Infine, se siete sicuri di aver fatto tutte queste cose, allora avrete un CV pronto per essere messo davanti agli occhi anche dei più esperti. Quando siete pronti ad andare, seguite questi consigli extra top:

Chiedete a qualcun altro di leggerlo e chiedete la sua opinione!

Il controllo ortografico non vi mostrerà quando la parola è scritta correttamente ma non la parola giusta

Hai pensato all'apparenza? Usate i punti e la spaziatura per evidenziare ciò che è importante!

Utilizzate un solo font professionale in un'unica dimensione - e non i comic sans!

Elenco di controllo finale su un CV

Dati personali - come nome, indirizzo, numero di cellulare e indirizzo e-mail. Obiettivo - in 1 o 2 frasi, riassumete le vostre caratteristiche chiave e il vostro futuro percorso professionale. Storia dell'occupazione ed esperienza lavorativa Mettete questo prima dell'istruzione se avete lavorato per un po' di tempo. Istruzione e formazione - iniziate con le vostre qualifiche più recenti e tornate a lavorare a quelle ricevute a scuola Competenza linguistica - le vostre competenze linguistiche Risultati - includete i vostri risultati accademici/professionali Interessi : includeteli se sono rilevanti per il lavoro Riferimenti - se richiesti.