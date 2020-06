Aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di formazione organizzati a giugno da Confartigianato Imperia

Prosegue l’offerta formativa della Confartigianato di Imperia, che periodicamente organizza corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro. Sono state infatti aperte in questi giorni le iscrizioni ai moduli in calendario nel mese di giugno.

Il 18 e 19 di questo mese è in programma il corso di Operatore Settore Alimentare (OSA) e relativo aggiornamento che, in base alla delibera della Giunta Regionale 29/06/2012 n° 793, deve essere effettuato ogni 5 anni. La delibera rende obbligatoria in Liguria la formazione per tutti gli operatori del settore destinati a venire in contatto, diretto o indiretto, anche temporaneamente, con gli alimenti (attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto e vendita).

Il 29 e 30 giugno è poi in programma il corso di formazione dipendenti in azienda (rischio basso, medio ed alto), ed il relativo aggiornamento che, in base al D. Lgs 81/08, deve essere effettuato ogni 5 anni. Con riferimento all’Accordo Stato/Regioni, si ricorda che vige l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori, compresi quelli definiti atipici e i dipendenti assunti a tempo determinato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523.