Ambiente: risorsa preziosa, rispettiamolo

La natura e, in generale, l’ambiente che ci circonda è una risorsa di fondamentale importanza, che deve essere preservata ad ogni costo.

L’ultimo periodo di lockdown ci ha mostrato quale effetto ha davvero la nostra quotidianità sull’ambiente: ad esempio, abbiamo visto come la natura sia in un certo modo rifiorita, proprio mentre noi eravamo costretti alla quarantena.

Ma ora che torneremo alla normalità, come possiamo continuare a rispettare l’ambiente? Quali strumenti possono esserci d’aiuto durante la nostra quotidianità?

In questo articolo vogliamo fornirvi 3 semplici, ma utili consigli per vivere la propria routine, nel totale rispetto della natura e dell’ambiente.

3 consigli per rispettare l’ambiente

Ridurre il consumo di plastica

Sembra scontato e anche semplice da realizzare, ma non lo è affatto! Al giorno d’oggi qualsiasi prodotto che acquistiamo è composto da un imballaggio di plastica.

E come sappiamo, la plastica è tra i materiali che creano più danni in assoluto all’ambiente, essendo un pericolo soprattutto per la fauna marina, come sappiamo. Come possiamo, quindi, imparare a ridurre il consumo di plastica? Un primo punto di partenza è quello di eliminare le bottiglie d’acqua: si potrà, infatti, optare per quelle di vetro (materiale più veloce da decomporre), oppure scegliere di bere quella del rubinetto, magari acquistando un depuratore.

Secondo una recente ricerca, l’ Italia è tra i paesi con il più alto consumo di acqua in bottiglia , con circa 8 miliardi di bottiglie all’anno. Immaginiamo, quindi, che grande impatto potrebbe avere una scelta così semplice, sull’ambiente che ci circonda.

Scegliere mezzi di trasporto elettrici

Ridurre la produzione di CO2, optando per mezzi di trasporto elettrici è un altro dei consigli per prenderci cura dell’ambiente. L’inquinamento, anche se non visibile, ha effetti disastrosi sulla natura, ma anche sulla nostra salute. Perchè, dunque, non prenderci cura di entrambi scegliendo un modo diverso per muoverci? I monopattini elettrici, le bici elettriche o anche le macchine elettriche (specialmente quelle in sharing) sono un’ottima soluzione a questo problema. Mettere in pratica questo consiglio non è affatto complesso, basterà lasciare da parte la propria auto e acquistare un comodo mezzo elettrico, che ci aiuterà a stare lontano dal traffico e a ridurre lo smog.

Ad esempio, su questo sito si trova una classifica dei migliori monopattini elettrici in commercio , con utili informazioni tecniche, offerte e consigli d’acquisto.

Inoltre, il recente Decreto Mobilità ha stabilito un bonus del 60% sull’acquisto di monopattini elettrici e bici elettriche, fino a un massimo di 500 euro. Sicuramente un ottimo incentivo.

Ridurre gli sprechi alimentari

Anche in questo caso entra in gioco la nostra quotidianità: ridurre gli sprechi alimentari è molto più semplice di quello che si crede. Alcuni consigli per evitare di gettare cibo possono essere:

Fare una lista di cosa mangiare

Segnare le date di scadenza dei prodotti acquistati

Donare il cibo in avanzo

Inventare nuove ricette con gli avanzi

Inoltre, sul sito del Ministero della Salute si possono trovare moltissimi altri spunti di riflessione e consigli per evitare lo spreco alimentare. Ricordiamo, inoltre, che anche organizzarsi con la raccolta differenziata, influisce notevolmente sull’impatto ambientale.

Moltissime città europee, tra l’altro, hanno dato vita a diverse attività e iniziative contro lo spreco alimentare. Tra queste ricordiamo l’uso, città come Berlino, di un frigorifero posto in strada, dove chiunque può lasciare il cibo in eccesso, o prenderne in caso di bisogno.

Nel caso questo non sia possibile nella nostra città, perchè non organizzarci tra amici, conoscenti o in famiglia, così da non sprecare gli alimenti acquistati?

Questi erano 3 semplici consigli per rispettare l’ambiente, salvaguardando la natura, ma anche la nostra salute. Si tratta di piccoli cambiamenti che non ci costano fatica, ma che possono davvero fare la differenza!