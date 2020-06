Un bimbo di 12 anni rimane chiuso in ascensore a Ventimiglia e si mobilitano i soccorsi. Il giovane ha iniziato ad urlare ed i Vigili del Fuoco lo hanno aiutato ad uscire dall’impianti di via San Secondo, nella città di confine.

Una volta fatto uscire il 12enne è stato soccorso dai volontari della Croce Verde Intemelia, che lo hanno portato in ospedale a Bordighera per i controlli del caso. Fortunatamente il giovane sta bene ed è solo in lieve stato di choc.