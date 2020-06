Sanremo: potranno rientrare a casa dopo la sistemazione di luce, acqua e fognature i residenti della palazzina di corso Inglesi

Potranno rientrare solo quando saranno ripristinate le forniture di energia elettrica e di acqua, ma soprattutto il funzionamento delle fognature, i residenti della palazzina di corso Inglesi dove, sabato scorso, si è verificato un incendio nello scantinato.

Nell’immediatezza dei fatti sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e le forze dell’ordine mentre, nel tardo pomeriggio c’è stato anche il sopralluogo del Sindaco Biancheri, insieme all’Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri. Entrambi hanno incontrato le numerose famiglie evacuate ed hanno lavorato alla loro sistemazione, visto che fiamme e fumo hanno interessato l’intera palazzina con un bilancio di 16 persone intossicate.

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, del personale sanitario e delle ambulanze ha permesso di limitare le conseguenze e trarre in salvo le famiglie all’interno del condominio.

Il Sindaco e l’Assessore ha trovato una sistemazione alle persone che non hanno potuto essere ospitate da amici e parenti. Su un totale di 48 persone, 10 hanno trascorso queste due notti in albergo mentre tutti gli altri hanno trovato una sistemazione da familiari. Ora, quindi, dipende tutto dagli interventi sui servizi agli appartamenti per consentire al Comune di dare nuovamente l’agibilità e consentire il rientro delle famiglie nelle rispettive case.