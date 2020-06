Sanremo: primo weekend dopo la riapertura dei confini regionali, le prenotazioni negli alberghi scarseggiano. Molti riapriranno venerdì

Il primo weekend dopo la riapertura dei confini regionali ha visto la presenza di qualche turista, soprattutto francesi arrivati per il mercato ma, almeno per ora, il via libera all’arrivo di turisti anche da fuori Liguria, non vede dati ancora incoraggianti.

“Viaggiamo a vista - dichiara Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - tanti non riapriranno, solo qualcuno ha già iniziato l’attività. Riapriamo con poco…”. Sembra che tanti alberghi abbiano rinviato l’apertura al prossimo fine settimana, visto che al momento le prenotazioni scarseggiano e non tutti si possono permettere di aprire senza una certezza di introito.

Quale la prospettiva per i prossimi giorni? “Si sta muovendo qualcosa - commenta Di Michele - speriamo che le cose migliorino perché abbiamo avuto tutte disdette nelle scorse settimane”. In città si è effettivamente visto qualche movimento in più, ma la strada verso le prenotazioni alberghiere di più giorni sembra ancora lontana. Per luglio e agosto le prospettive sono migliori ma non ci sono ancora numeri concreti che possano confermare quelle che, al momento, sono solo sensazioni.

Si sono aperte molte seconde case, con la presenza di diversi piemontesi e lombardi, che erano assenti da oltre tre mesi a causa del 'lock down'. In settimana i proprietari delle strutture alberghiere decideranno sul da farsi ma, nel prossimo weekend qualche struttura potrà nuovamente proporsi ai clienti.