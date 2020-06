Sanremo: la nota della Soprintendenza non ferma i lavori in via Mameli, il cantiere va avanti in attesa di demolire la fogna di fine ‘700

Si temeva uno stop ai lavori, ma la nota della Soprintendenza sul ritrovamento di una fogna di fine ‘700 all’interno del cantiere di via Mameli non avrà conseguenze sull’iter dell’intervento per il restyling della pavimentazione.

Questa mattina la Soprintendenza ha voluto specificare come la canaletta emersa a seguito degli scavi sia a tutti gli effetti di valore storico e, quindi, prima della sua demolizione serviranno attente valutazioni (leggi la notizia cliccando QUI).

Da Palazzo Bellevue arrivano rassicurazioni in merito al cronoprogramma dei lavori. Per il momento i lavori nel tratto vicino alla canaletta restano fermi, ma proseguono gli altri propedeutici al restyling della pavimentazione. In questi giorni il Comune e l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, hanno già avviato la procedura per ottenere dalla Soprintendenza l’ok alla demolizione, seguendo le procedure necessarie, per poi riprendere i lavori regolarmente.