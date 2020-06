'Ripartenza' post Covid-19: nel Principato di Monaco riaprono scuole, aree pubbliche, palazzetti dello sport e cinema

Riapre la gran parte delle scuole nel Principato di Monaco. E’ questa la decisione, tra le più importanti, presa nel corso della decima riunione del ‘Comitato congiunto di monitoraggio Covid-19’ nel vicino Principato con i rappresentanti del Consiglio nazionale.

La riapertura avverrà nel rigoroso rispetto delle prescrizioni delle autorità sanitarie e prevede anche i test da eseguire su alunni e personale. Sul tavolo anche a questione della riapertura degli asili, due dei quali (quello comunale e quello della Croce Rossa) sono accessibili e disponibili, riuscendo a soddisfare tutte le richieste ricevute fino ad oggi. Gli asili, tra l’altro, rimarranno eccezionalmente aperti a luglio e agosto.

Il Governo del Principato e il Consiglio nazionale hanno concordato la volontà comune di continuare la ripresa delle attività ampliando le possibilità di riapertura. Da oggi saranno nuovamente accessibili al pubblico: aree giochi per bambini (scivoli, altalene, arrampicata e varie attività); impianti sportivi self-service all'aperto; piscine private e pubbliche. In tutti questi luoghi saranno disponibili saponi e gel idroalcolici per la sanificazione.

Da venerdì prossimo, invece, è prevista la riapertura delle sale per gli spettacoli, compresi i cinema, ma con gli spettatori dotati di mascherina e con le distanze ‘sociali’ di almeno due posti tra gli spettatori. Dal 15 giugno, saranno i palazzetti dello sport a riprendere gradualmente le loro attività, ma solo dopo l'approvazione delle autorità sanitarie che ogni palazzetto dello sport può ospitare il pubblico.

Il Comitato ha proposto di allentare le misure di allontanamento applicate ai ristoranti dalla loro apertura e la rimozione dell'obbligo di prenotazione anticipata. Infine è stato deciso che, dal 16 giugno le tariffe dei parcheggi nel Principato torneranno normali mentre è prevista una nuova riunione il prossimo 18 giugno.