Coronavirus, Toti: "I dati confermano la discesa costante del contagio. Nessuna interferenza con la riapertura dei confini"

“I dati sull’epidemia di oggi sono in linea con quelli degli ultimi giorni, le aperture non hanno interferito con l’andamento di discesa costante del coronavirus nella nostra regione. Oggi è partita in Liguria e in altre 3 regioni la sperimentazione della app Immuni: molte persone l’hanno già scaricata e la sanità di Regione Liguria si è messa a disposizione. È necessario cercare di fare tutto quello che può essere utile e possa rendere agevole il tracciamento delle persone positive, sperando ovviamente che tutto questo non serva e il virus continui a calare”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, durante la consueta conferenza serale sull'aggioramento dei dati dell'epidemia da coronavirus.