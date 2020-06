Arma di Taggia: la gattina Stella aspetta anche lei di avere una famiglia

Lei è Stella. La casa di questa gattina è sempre stata un bidone della spazzatura, qualcuno le portava ogni tanto da magiare e lei sbucava dal sotto di quel sudicio bidone. Non deve avere avuto una vita facile per questo si cerca per lei una persona che la aiuti a fidarsi dell’uomo.

Stella ha un anno e mezzo, è stata sterilizzata e aspetta di avere anche lei una famiglia.

Per avere tutte le informazioni per poterla adottare potete telefonare ad Emanuela al numero 3393670333