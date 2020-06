Buon compleanno Lions Clubs International! Da 103 anni al servizio della collettività

Anche il 103esimo anniversario di fondazione del Lions Clubs International, associazione filantropica che proprio il 7 giugno 1917 nacque nel corso di una riunione organizzativa che si svolse a Chicago, è naturalmente contrassegnato dall’emergenza covid-19, che vedei club di servizio presenti in tutto il mondo supportare la lotta contro il virus.

Un prezioso aiuto cui, naturalmente, non si sono sottratti i 40.000 iscritti ai 1.350 club di servizio italiani (presenza nel Paese dal maggio del 1951) che, fedeli al proprio motto “We serve” (noi serviamo), si sono immediatamente attivati ponendosi al servizio delle istituzioni locali. Una mobilitazione che ha portato all’effettuazione di oltre 1.000 service finalizzati all’acquisto di attrezzature e materiale sanitario, sostegno ad ospedali, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, associazioni di Pubblica Assistenza, case di riposo e aiuti concreti alle famiglie in difficoltà per un controvalore di oltre 6 milioni di euro raccolti e donati.

Un impegno concreto e tangibile che - in questa fase in cui l’epidemia sta fortunatamente rallentando la propria virulenta aggressività, con conseguente svuotamento di molti reparti di terapia intensiva - ora verrà rivolto in particolar modo alle famiglie attraverso raccolte alimentari e offerte di buoni spesa. All’insegna di quel “volontariato virtuoso” di cui i Lions sono parte attiva.